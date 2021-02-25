Нардеп Кива в эфире росТБ заявил об обыске СБУ в офисе ОПЗЖ

25 февраля, 2021, 20:09

Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов.

"Сейчас я нахожусь в офисе" Оппозиционная платформа - За жизнь ". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей просто в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ", - отметил Кива.

В то же время пресс-служба ОПЗЖ назвала задержания "провокацией", а также "преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы".

По утверждению ОПЗЖ, на территории рядом с офисом полиция задержала автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм".

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