Нардеп Кива в эфире росТБ заявил об обыске СБУ в офисе ОПЗЖ
25 февраля, 2021, 20:09
Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что СБУ проводит обыски в офисе партии и задерживает сотрудников
Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов.
"Сейчас я нахожусь в офисе" Оппозиционная платформа - За жизнь ". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей просто в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ", - отметил Кива.
В то же время пресс-служба ОПЗЖ назвала задержания "провокацией", а также "преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы".
По утверждению ОПЗЖ, на территории рядом с офисом полиция задержала автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм".
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