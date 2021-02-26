Только Господь дает победу, - Усик показал, как готовится к новой "битве"
26 февраля, 2021, 16:33
Украинский боксер Александр Усик поделился с фанатами роликом из спортзала, где он готовится к своему следующему поединку
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Усика.
По словам Усика, которые он написал под роликом, люди могут готовиться к битве, но только Господь может помочь победить.
"Люди могут приготовиться к битве, даже лошадей могут снарядить, но только Господь дает победу", - написал боксер.
Александр Усик должен провести бой против британца Джо Джойса за пояс WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.
- Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.
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