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Espreso.tvСпортТолько Господь дает победу, - Усик показал, как готовится к новой "битве"

Только Господь дает победу, - Усик показал, как готовится к новой "битве"


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик поделился с фанатами роликом из спортзала, где он готовится к своему следующему поединку

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Усика.

По словам Усика, которые он написал под роликом, люди могут готовиться к битве, но только Господь может помочь победить.

"Люди могут приготовиться к битве, даже лошадей могут снарядить, но только Господь дает победу", - написал боксер.

Александр Усик должен провести бой против британца Джо Джойса за пояс WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.

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