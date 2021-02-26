"Выборы не признает ни Украина, ни мир": представитель МИД о намерении России привлечь жителей ОРДЛО к голосованию
Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".
Напомним, 25 февраля стало известно, что в Ростовской области откроют специальные участки для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Они смогут проголосовать после включения в списки избирателей. Не исключено, что будет организован подвоз на специальные участки.
"Намерения обеспечить голосование жителей временно оккупированных районов Донбасса на выборах в Госдуму РФ - очередная попытка нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - констатировал Николенко.
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По его словам, участие жителей ОРДЛО в российских выборах является незаконным, как и выдача российских паспортов.
"Участие в этих выборах жителей Донбасса, как и жителей временно оккупированного Крыма, поставят под сомнение их легитимность, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом. Призываем украинских граждан на оккупированных территориях не участвовать в этих выборах", - добавил Николенко.
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