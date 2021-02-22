Россия раздает паспорта в ОРДЛО в том числе для фальсификации выборов, - Гармаш

22 февраля, 2021, 14:09

По словам журналиста Дениса Гармаша, Россия собирается использовать население оккупированных районов Донецкой и Луганской областей как ресурс для фальсификации предстоящих выборов в Думу

Об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Денис Гармаш в Facebook.

Гармаш отметил, что сейчас никто не может проконтролировать, сколько на самом деле "паспортов" было выдано и сообщил, что в последнее время российские чиновники активно заговорили о проведении голосования на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года на оккупированной территории Донбасса. Для этого там воссоздали так называемую "ЦИК" "ДНР". В то же время он рассказал, что недавно россияне начали сообщать о 639 тыс. паспортизованных российскими аусвайсами украинцам, хотя еще три недели назад заявляли о 400 тыс.

Он отметил, что за 8 месяцев 2020 года Россия выдала 254 тыс. паспортов. Именно тогда цифра достигла 400 тыс. Ттеперь же в России отчитываются о еще 239 тыс. паспортов, но изданных уже за период в три недели.

"Оккупированный Донбасс становится серой зоной для избирательного процесса в России. Фактически, полем фальсификации российских выборов. Поскольку никто не может, во-первых, проконтролировать, сколько на самом деле паспортов выдано, во-вторых, сколько из новообращенных русских-дончан придут на эти выборы", - отметил Гармаш.

Он предположил, что массовость посещения избирательных участков, скорее всего, Россия обеспечит проведением какого-то бессмысленного "референдума".

"К тому же до сентября еще полгода, за это время они могут нарисовать и миллионную "статистику" новых русских избирателей. Естественно, все эти голоса будут "отданы" за "единороссов", или других, нужных Путину партий ... Россия много тратит на Донбасс. Теперь он должен отрабатывать это не только кровью ... ", - пояснил Денис Гармаш.

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