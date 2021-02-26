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Espreso.tvОбщество"Фантастическая пропаганда": в МИД отреагировали на заявление вице-спикера Госдумы РФ Толстого относительно оккупированного Крыма

"Фантастическая пропаганда": в МИД отреагировали на заявление вице-спикера Госдумы РФ Толстого относительно оккупированного Крыма


фото: gettyimages
Представитель МИД Олег Николенко назвал заявления вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, что "Крым никогда не вернется в состав Украины", пропагандистской фантастикой

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В романах Льва Толстого (писателя - ред.) Была правда, а в заявлениях его потомка - исключительно фантастическая пропаганда", - подчеркнул Николенко.

  • Напомним, вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой на сессии ПА ОБСЕ заявил, что оккупированные Крым и Севастополь "никогда не вернутся в состав Украины".

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