"Фантастическая пропаганда": в МИД отреагировали на заявление вице-спикера Госдумы РФ Толстого относительно оккупированного Крыма
26 февраля, 2021, 11:45
Представитель МИД Олег Николенко назвал заявления вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого, что "Крым никогда не вернется в состав Украины", пропагандистской фантастикой
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"В романах Льва Толстого (писателя - ред.) Была правда, а в заявлениях его потомка - исключительно фантастическая пропаганда", - подчеркнул Николенко.
В романах Льва Толстого была правда, а в заявлениях его потомка - исключительно фантастическая пропаганда. https://t.co/z8s0G0b4hK- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 26, 2021
- Напомним, вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой на сессии ПА ОБСЕ заявил, что оккупированные Крым и Севастополь "никогда не вернутся в состав Украины".
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