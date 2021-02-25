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Espreso.tvМирВице-спикер Госдумы РФ Толстой на сессии ПА ОБСЕ заявил, что "Крым никогда не вернется в Украину"

Вице-спикер Госдумы РФ Толстой на сессии ПА ОБСЕ заявил, что "Крым никогда не вернется в Украину"

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой на сессии ПА ОБСЕ заявил, что оккупированные Крым и Севастополь "никогда не вернутся в состав Украины"

Об этом он заявил во время зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передают росСМИ.

"Отдельно хочу сказать, что по-прежнему остается неприемлемым тон в отношении российского Крыма и Севастополя, который прозвучал в выступлениях украинских коллег. Но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации", - подчеркнул Толстой.

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