Вице-спикер Госдумы РФ Толстой на сессии ПА ОБСЕ заявил, что "Крым никогда не вернется в Украину"
25 февраля, 2021, 18:31
Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой на сессии ПА ОБСЕ заявил, что оккупированные Крым и Севастополь "никогда не вернутся в состав Украины"
Об этом он заявил во время зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передают росСМИ.
"Отдельно хочу сказать, что по-прежнему остается неприемлемым тон в отношении российского Крыма и Севастополя, который прозвучал в выступлениях украинских коллег. Но это уже, по всей видимости, дань традиции. Нужно время, чтобы они поняли, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью Российской Федерации", - подчеркнул Толстой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти