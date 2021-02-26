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Espreso.tvОбщество"Есть много механизмов, как отстоять свою правоту": Разумков прокомментировал приговор Стерненко

"Есть много механизмов, как отстоять свою правоту": Разумков прокомментировал приговор Стерненко


фото: rada.gov.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал решение суда в отношении активиста Сергея Стерненко, при этом отмечает, что в Украине есть правовые механизмы, чтобы его обжаловать

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я не имею права как глава Верховной Рады давать оценку деятельности суда", - сказал Разумков.

Он отметил, что любой гражданин должен считаться с решением суда, и если оно ему не нравится, то есть много механизмов, как отстоять свою правоту на территории Украины.

Спикер добавил, что также есть возможность обжаловать приговоры судов в ЕСПЧ.

  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.

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