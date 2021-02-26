"Есть много механизмов, как отстоять свою правоту": Разумков прокомментировал приговор Стерненко
26 февраля, 2021, 12:05
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал решение суда в отношении активиста Сергея Стерненко, при этом отмечает, что в Украине есть правовые механизмы, чтобы его обжаловать
Об этом он сказал на брифинге, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я не имею права как глава Верховной Рады давать оценку деятельности суда", - сказал Разумков.
Он отметил, что любой гражданин должен считаться с решением суда, и если оно ему не нравится, то есть много механизмов, как отстоять свою правоту на территории Украины.
Спикер добавил, что также есть возможность обжаловать приговоры судов в ЕСПЧ.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти