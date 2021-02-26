Обыски в офисе Фонда DEJURE носят политический характер, - Маселко

26 февраля, 2021, 18:47

Член правления общественной организации Фонд DEJURE Роман Маселко заявил, что обыски в офисе "не обычное дело"

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспрессо.TV .

"Я являюсь бывшим членом Общественного совета добропорядочности. Задачей которого было собирать информацию о судьях и делать заключения относительно их по критериям добропорядочности. В декабре прошлого года наши полномочия закончились и под конец нашей работы мы собрали все наши материалы и утвердили около 150 выводов. Среди них практически все - на судей Окружного административного суда г. Киева во главе с Павлом Вовком. Одним из таких судей была Татьяна Скочок. То есть у нас было негативное заключение по ней. Все, на этом все закончилось. Прошло почти два месяца, она взяла это заключение и обратилась в полицию с заявлением о том, что наш вывод имеет предвзятые факты, так как она рассматривала мой судебный иск. Оказалось, что действительно она рассматривала один из моих судебных исков. Этот судебный иск заключался в том, что я послал запрос в Печерский суд с просьбой предоставить информацию о председателе суда Козлове, который переизбирался уже третий раз, хотя по законодательству можно только дважды. Пан Козлов мне не ответил, я оспаривал это в суде. Этим судом был ОАСК и рассматривала это дело Татьяна Скочок. Это дело судья Скочок просто закрыла. Теперь она написала заявление о том, что будто бы я хотел ей отомстить за это дело и утвердил негативное заключение по ней ", - рассказал Маселко.

Он добавил, что обыски в офисе Фонда DEJURE спланированы и призваны против них, как организаторов бессрочной акции в поддержку Сергея Стерненко, которая состоится 27 февраля.

"Это полный абсурд! Меня не пригласили в полицию с просьбой предоставить им определенную информацию, ознакомиться с протоколом. Это не было сделано. Для меня было странно, что в мой офис с самого утра приходят правоохранители с готовым протоколом. То есть если это был обычный протокол, меня бы вызвали в участок для ознакомления с делом. Они этого не сделали. Это не обычное дело. Тем более, накануне спланированной акции, организаторами которой, в том числе, является и Фонд DEJURE ", - добавил Маселко.

Напомним, 26 февраля в офисе фонда DEJURE Национальная полиция провела обыски.

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