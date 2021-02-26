Нацполиция пришла в офис фонда DEJURE, созданного для содействия судебной реформе

26 февраля, 2021, 13:08

В фонд DEJURE пришла Национальная полиция

Об этом сообщил соучредитель организации Михаил Жернаков в Facebook.

"По меньшей мере 5 сотрудников полиции пытаются попасть в наш офис. Официальные причины две: хотят поговорить с Роман Маселко и воспользоваться нашим туалетом. Неофициальные причины пока неизвестны. Напомним, все это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем!", Соорганизаторами которой мы выступаем", - написал Жернаков.

Он добавил в комментариях, Маселко является дважды бывшим членом Общественного совета добропорядочности. Якобы в деле, связанные с ГРД, с ним хотят "пообщаться"

Как видно из стрима, сотрудники полиции таки попали в офис и зачитывают процессуальный документ.