Нацполиция пришла в офис фонда DEJURE, созданного для содействия судебной реформе
26 февраля, 2021, 13:08
В фонд DEJURE пришла Национальная полиция
Об этом сообщил соучредитель организации Михаил Жернаков в Facebook.
"По меньшей мере 5 сотрудников полиции пытаются попасть в наш офис. Официальные причины две: хотят поговорить с Роман Маселко и воспользоваться нашим туалетом. Неофициальные причины пока неизвестны. Напомним, все это происходит за день до акции "Справедливость Стерненко - справедливость всем!", Соорганизаторами которой мы выступаем", - написал Жернаков.
Он добавил в комментариях, Маселко является дважды бывшим членом Общественного совета добропорядочности. Якобы в деле, связанные с ГРД, с ним хотят "пообщаться"
Как видно из стрима, сотрудники полиции таки попали в офис и зачитывают процессуальный документ.
- Фонд DEJURE - это аналитический центр, созданный в 2016 году для содействия развитию правовластия (верховенства права) и реформ в сфере правосудия в Украине.
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