К программе доступной ипотеки под 7% присоединились первые банки

26 февраля, 2021, 15:58

К государственной программе "Доступная ипотека 7%" присоединились первые семь банков

Об этом пишет "Экономическая правда" .

Согласно сообщению, Фонд развития предпринимательства и семь банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

Отмечается, что первыми банками стали ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Кредобанк, Мегабанк, Банк "Глобус", а также ОТП-Банк.

Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.

По словам министра финансов Сергея Марченко, программа доступной ипотеки под 7% должна заработать в Украине с марта.

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