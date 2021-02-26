К программе доступной ипотеки под 7% присоединились первые банки
26 февраля, 2021, 15:58
К государственной программе "Доступная ипотека 7%" присоединились первые семь банков
Об этом пишет "Экономическая правда" .
Согласно сообщению, Фонд развития предпринимательства и семь банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".
Отмечается, что первыми банками стали ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Кредобанк, Мегабанк, Банк "Глобус", а также ОТП-Банк.
- Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.
- По словам министра финансов Сергея Марченко, программа доступной ипотеки под 7% должна заработать в Украине с марта.
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