Минфин: за 2020 год госдолг вырос на 27% в гривне и на 7% в долларе

26 января, 2021, 18:42

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или $90,26 млрд

Об этом говорится в отчете Министерства финансов, обнародованном на сайте, передает "РБК-Украина".

По данным Минфина, в течение декабря 2020 года сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 153,64 млрд грн, а в долларовом эквиваленте долг увеличился на $6,01 млрд.

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По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 518,93 млрд грн (59,52% от общей суммы долга) или $53,72 млрд, внутренний долг - 1 033,00 млрд грн (40,48%) или $36,53 млрд.

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Государственный долг Украины составлял 2 259,23 млрд грн (88,53% от общей суммы долга) или $79,90 млрд. Гарантированный государством долг Украины составлял 292,70 млрд грн (11,47%) или $10,35 млрд.

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