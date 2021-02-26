Если мне предложат COVID-вакцину AstraZeneca, то я сделаю прививку ею, - Макрон
26 февраля, 2021, 16:38
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов сделать прививку COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca
Об этом сообщает Reuters.
"В свете последних научных исследований эффективность вакцины AstraZeneca доказана. Моя очередь придет, у меня есть время. Если мне предложат эту вакцину, я, конечно, приму ее", - сказал Макрон.
По его словам, AstraZeneca не смогла достичь поставленных целей по поставкам вакцины, и поэтому лидеры ЕС давили на англо-шведскую компанию.
"Мы сказали им, что вы несерьезно относитесь к взятым на себя обязательствам, вы их не выполнили. Мы давим на них, чтобы они наверстали упущенное и придерживались точного графика", - сказал он.
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