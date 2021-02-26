Дело в отношении Байдена Нацполиция закрыла законно, - МВД

26 февраля, 2021, 11:24

В Министерстве внутренних дел заявляют, что полиция правомерно прекратила расследовать дело, где фигурировал действующий президент США Джо Байден

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020 в связи с отсутствием состава преступления", - заявили в МВД.

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С этим решением "не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать".

21 мая 2020 года Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.