"Прокуроры выполнили свою работу": Венедиктова не видит оснований возобновлять дело против Байдена-младшего
25 февраля, 2021, 14:11
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что правоохранительные органы не будут возобновлять расследование дел, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден
Об этом она сказала в интервью Independent , сообщает Интерфакс-Украина .
"Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", - заявила Венедиктова.
Она отметила, что расследование было начато, так как были представлены определенные заявления.
"Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу привлекаться или делать комментарии по международной политике", - добавила генпрокурор.
- 21 мая 2020 Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
- Шокин заявил, что Байден давил на пятого президента Петра Порошенко относительно увольнения, потому экс-генпрокурор проводил расследование коррупции в Burisma Holdings, где работал сын Байдена.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти