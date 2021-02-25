"Прокуроры выполнили свою работу": Венедиктова не видит оснований возобновлять дело против Байдена-младшего

25 февраля, 2021, 14:11

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отмечает, что правоохранительные органы не будут возобновлять расследование дел, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден

Об этом она сказала в интервью Independent , сообщает Интерфакс-Украина .

"Это (уголовные производства, в которых фигурировал Хантер Байден) рассмотрели прокуроры, и они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова", - заявила Венедиктова.

Она отметила, что расследование было начато, так как были представлены определенные заявления.

"Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу привлекаться или делать комментарии по международной политике", - добавила генпрокурор.