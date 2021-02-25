В Тернополе произошла вспышка кишечной инфекции в детском саду, двое детей - в больнице
25 февраля, 2021, 09:29
В Тернополе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в детском саду
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Питверджено наличие инфекции у 6 детей (2014 - 2018 г.р.) Двое дтей находятся в больнице, еще четверо - лечатся амбулаторно. Состояние здоровья больных удовлетворительное.
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"Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ДСНС.
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