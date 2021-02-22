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Espreso.tvОбществоВ Тернопольской области в детском саду 9 детей заболели острой кишечной инфекцией

В Тернопольской области в детском саду 9 детей заболели острой кишечной инфекцией


фото: zaxid.net
В селе Джурин в Тернопольской области в детском саду зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции у девяти детей

Об этом сообщает ГСЧС .

"21 февраля лабораторно подтвердили вспышку острой кишечной инфекции в девяти детей 2014-2018 г.р. Двое детей находятся на стационарном лечении и семь детей лечатся амбулаторно. Состояние здоровья больных удовлетворительное ", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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