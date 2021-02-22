В Тернопольской области в детском саду 9 детей заболели острой кишечной инфекцией
22 февраля, 2021, 10:12
В селе Джурин в Тернопольской области в детском саду зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции у девяти детей
Об этом сообщает ГСЧС .
"21 февраля лабораторно подтвердили вспышку острой кишечной инфекции в девяти детей 2014-2018 г.р. Двое детей находятся на стационарном лечении и семь детей лечатся амбулаторно. Состояние здоровья больных удовлетворительное ", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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