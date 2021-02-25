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Espreso.tvОбществоВ Киеве началась вакцинация от COVID-19

В Киеве началась вакцинация от COVID-19


фото: reuters
В Киеве сделали первую прививку от коронавируса

Процесс вакцинации транслировал ТРК "Киев".

Первыми вакцинированными стали врачи Александровской клинической больницы столицы, где принимают больных COVID-19. Одним из первых стал заведующий отделением Алексей Куценко, он сказал, что чувствует себя хорошо.

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Прививают вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения. Киев получил 42 600 доз.

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