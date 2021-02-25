Усику пообещали много проблем в бою за чемпионский титул
Об этом Валлин заявил в интервью YouTube-канала Pep Talk UK.
По словам шведа, который в 2019 году проиграл по очкам британцу Тайсону Фьюри, Джо Джойс способен создать Александру Усику серьезные проблемы в бою за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, поэтому результат их поединка далеко не очевиден.
"Поединок Усика против Джойса точно будет хорошим. Я смотрел их любительский бой в WSB. Это был отличный поединок. В Джойса не было много опыта, когда он вышел на ринг с Усиком. Я знаю, что Джо обладает замечательным мотором. Я думаю, что в 12-раундовом бою Джойс создаст Усику много проблем ", - убежден Валлин.
По его словам, 35-летний британец стал гораздо опытнее, по сравнению с поединком восьмилетней давности во Всемирной серии бокса, в котором он потерпел поражение.
"Джойс немолодой, но он был не очень опытным, когда дрался с Усиком. Я считаю, что сейчас, выступив на Олимпиаде и хорошо показав себя в профи, он стал более опытным. Так что мне кажется, что в этом бою может произойти что угодно ", - сказал Валлин.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
- Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.
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