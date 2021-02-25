Усику пообещали много проблем в бою за чемпионский титул

25 февраля, 2021, 13:49

Шведский тяжеловес Отто Валлин заявил, что британец Джо Джойс создаст украинцу Александру Усику большие проблемы в поединке за звание "временного" чемпиона WBO

Об этом Валлин заявил в интервью YouTube-канала Pep Talk UK.

По словам шведа, который в 2019 году проиграл по очкам британцу Тайсону Фьюри, Джо Джойс способен создать Александру Усику серьезные проблемы в бою за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, поэтому результат их поединка далеко не очевиден.

"Поединок Усика против Джойса точно будет хорошим. Я смотрел их любительский бой в WSB. Это был отличный поединок. В Джойса не было много опыта, когда он вышел на ринг с Усиком. Я знаю, что Джо обладает замечательным мотором. Я думаю, что в 12-раундовом бою Джойс создаст Усику много проблем ", - убежден Валлин.

По его словам, 35-летний британец стал гораздо опытнее, по сравнению с поединком восьмилетней давности во Всемирной серии бокса, в котором он потерпел поражение.

"Джойс немолодой, но он был не очень опытным, когда дрался с Усиком. Я считаю, что сейчас, выступив на Олимпиаде и хорошо показав себя в профи, он стал более опытным. Так что мне кажется, что в этом бою может произойти что угодно ", - сказал Валлин.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb