Супруги Зеленские посетили выставку "Леся Украинка: 150 имен"

Об этом сообщает пресс служба ОПГ.

Одним из символов выставки является 150 имен, которые сыграли заметную роль в жизни писательницы.

В зале "Личное" представлены личные вещи писательницы и материалы, посвященные ее путешествиям. Выставочная часть зала "Акценты" поднимает проблемные вопросы творчества писательницы, среди которых - "Леся Украинка и советская пропаганда", "История болезни", "Среда", "Как праздновали 100-летие Леси Украинки", "Леся и театр" и другие. Зал "Образ" раскрывает фигуру Леси Украинки через галерею ее портретов и скульптурные произведения. Кроме того, представлены иллюстрации к произведениям писательницы.

Владимир и Елена Зеленские также ознакомились с полным собранием произведений Леси Украинский, в который вошли ее письма, неизданные рукописи и черновики.

"Это очень интересный и крутой проект. Леся Украинка здесь живая, незаурядная личность с мировоззрением, которое было прогрессивным для ее поколения и остается актуальным в наше время. Думаю, что все, кто посетит эту выставку, получат шанс взглянуть на гениальную Лесю Украинку, которую знают еще со школы, с новой, непривычной точки зрения и еще больше заинтересоваться ее творчеством. Леся Украинка и сегодня продолжает вдохновлять многих авторов на новые творческие проекты", - сказал Зеленский.

События в рамках проекта "Леся Украинка: 150 имен" пройдут с 25 февраля по 8 марта. Выставочную часть проекта курирует артменеджер Павел Гудимов, интеллектуально-дискуссионную платформу - литературовед Евгений Стасиневич, театральная часть представлена режиссером, продюсером Владиславом Троицким (опера LE).

Организатор проекта - Министерство культуры и информационной политики Украины. К работе над мерами привлечены около 20 музейных учреждений и фондов, эксперты, литературоведы, художники, кураторы, театроведы, киноведы.

Напомним, что 25 февраля отмечают 150-летие Леси Украинки.

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