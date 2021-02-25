"Власти не нужны патриоты": сотник самообороны Майдана Солонинка об обысках ГБР

25 февраля, 2021, 15:09

Сотник 5-й сотни Самооборона Майдана Игорь Солонинка отреагировал на обыски ГБР и заявил, что власти не нужны патриоты и люди, которые защищают собственное мнение

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

"Что сказать по тем обыскам, понимаете, там столько статей. Если бы я сейчас взял и перечислил все эти статьи... 10 или больше статей, которые мне инкриминируют за период с 18 февраля по 20 февраля (2014 года, - ред.). Конечно, я понимаю их позицию. Конечно, я понимаю их такие заказные дела, которые касаются больше стороны России, чтобы расшатать внутреннюю ситуацию в стране. То есть, я не понимаю почему, потому что семь лет прошло", - сказал Солонинка.

По его словам, проводится никаких действий по доказательной базе об избиении "беркутовцев" и участников Революции Достоинства.

"Ведь я и параллельно являюсь признанным пострадавшим участником Революции Достоинства. Относительно меня не проводится никаких действий, кто меня избил, как. А здесь такие грубые способы, понимаете. Находят здесь себе какие-то себе дела. Находят себе людей. Вот шел себе человек по улице, его сфотографировали. Все, его походка, на него похож. Все нормально, можно сажать в тюрьму. Понимаете, это уже те абсурд нашего суда и нашего всего этого", - заявил он.

Солонинка отметил, что сейчас наступила очень критическая ситуация, ведь в Украине отсутствует какая-либо организация: организация судопроизводства, организация правоохранительных органов, организация прокуратуры.

"То есть, органы у нас просто на бумаге. Чтобы они выполняли какие-то свои правовые меры, чтобы они разыскивали тех настоящих воров, тех настоящих бандитов, понимаете, они этим не занимаются. Они занимаются заказухой и политиканством. Вот политики заказали - нужно сделать. То есть, надо расшевелить. Почему? Потому что среда сотников Самообороны Майдана - надо кого-то вытащить, нащупать, попробовать. Таким образом они фактически нащупывают места", - сказал сотник Майдана.

Он считает, что также к этому делу причастен бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Потому что ветка его (Андрея Портнова, - ред.) юристов работает, чтобы дестабилизировать участников и Революции Достоинства и участников АТО. Потому что я участник АТО. Чтобы такая дискредитация была, чтобы этих патриотов. Потому что мы понимаем, что власти не нужны патриоты. Не нужны люди, которые защищают мысли, которые имеют свою позицию. А вообще эти обыски, пусть они будут. что мы можем поделать. Ну раз они так сейчас работают, значит наступит такой промежуток времени, когда мы придем к ним с обысками. Но мы будем делать в соответствии с действующим законодательством делать", - подчеркнул Солонинка.

Сотрудники ГБР провели обыски в доме сотника 5-й сотни Самообороны Майдана, ветерана российско-украинской войны Игоря Солонинки. Также его вызывают на допрос.

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