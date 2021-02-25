"Судебная система доказала свою непригодность": Зеленский назвал реформирование судов шагом на пути евроинтеграции
25 февраля, 2021, 21:58
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность
Об этом сообщает пресс -служба ОПГ.
"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированная и слишком шаткая. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", - подчеркнул Зеленский.
Уже во время следующей пленарной неделе в Верховной Раде народные избранники готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины.
- Напомним, что накануне общественный деятель, политик Маруся Звиробий заявила, что "когда посадят первого судью, тогда можно будет считать, что реформа судебной системы удалась".
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