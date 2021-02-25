"Судебная система доказала свою непригодность": Зеленский назвал реформирование судов шагом на пути евроинтеграции

25 февраля, 2021, 21:58

Об этом сообщает пресс -служба ОПГ.

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированная и слишком шаткая. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", - подчеркнул Зеленский.