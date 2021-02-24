Хочу передать привет каждому животному, которое участвует в позорных судах над ветеранами, - Звиробий

24 февраля, 2021, 22:06

Общественный деятель, политик Маруся Звиробий заявила, что когда посадят первого судью, тогда можно считать, что реформа судебной системы удалась

Об этом она сказала в эфире Еспресо.TV .

"Я думаю, что когда сядет первый судья, тогда будем считать, что реформа судебной системы нам удалась. Пока они не сядут - нельзя считать, что мы взялись за нее. Я думаю, что пора вытаскивать в мир уголовных дел с заявлениями на них судей, прокуроров, следователей. А то почему только они нами занимаются, почему мы ими не занимаемся? Я имею такое огромное желание и я его воплощу. По нашему делу у меня уже список на кого заявления не просто сложены, а поданы. Я хочу передать привет каждому животному, которое сейчас участвует в этих позорных судах над ветеранами, они существуют отдельным государством в государстве. Они при всех президентах творят, что хотят", - сказала Звиробий.

Она добавила, что судить должны руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Портнова, который был заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича.

"Во время, когда в государстве идет война, то судить должны Ермака, Портнова, Медведчука, а не санкции вводить, он не иностранец, а уголовные дела заводить на него", - заявила Звиробий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb