"Шахтер" - "Маккаби": определились стартовые составы команд на матч Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Букмекерские конторы предлагают на победу "Шахтера" коэффициент 1.70, на ничью дают 3.60, а на выигрыш израильтян - 5.50.
По мнению букмекеров, чемпионы Украины уже гарантировали себе место в 1/8 финала, эксперты дают на выход команды Луиша Каштру в следующий раунд 1.01. В то, что "Маккаби" продолжит борьбу в турнире конторы не верят - 11.00.
Ответный матч 1/16 финала между "Шахтером" и "Маккаби" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55. В первой игре в Тель-Авиве победил "Шахтер" - 2:0.
Лига Европы
1/16 финала
25 февраля
"Шахтер" (Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
Первый матч - 2:0
"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао, Кривцов, Додо, Майкон, Патрик, Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес.
Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Корниенко, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь, Мудрик, Фернанду.
"Маккаби": Тененбаум, Жеральдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит, Перетц, Гласер, Голаса, Озез, Пешич, Бен-Хаим.
Запасные: Даниэль Перетц, Балтакса, Блэкмен, Шехтер, Битон, Йейни, Рикан, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро
Начало в 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 1"
- Напомним, 18 февраля донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:0 .
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