"Шахтер" - "Маккаби": определились стартовые составы команд на матч Лиги Европы

25 февраля, 2021, 18:43

В матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" в Киеве примет "Маккаби Тель-Авив"

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Букмекерские конторы предлагают на победу "Шахтера" коэффициент 1.70, на ничью дают 3.60, а на выигрыш израильтян - 5.50.

По мнению букмекеров, чемпионы Украины уже гарантировали себе место в 1/8 финала, эксперты дают на выход команды Луиша Каштру в следующий раунд 1.01. В то, что "Маккаби" продолжит борьбу в турнире конторы не верят - 11.00.

Ответный матч 1/16 финала между "Шахтером" и "Маккаби" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55. В первой игре в Тель-Авиве победил "Шахтер" - 2:0.

Лига Европы

1/16 финала

25 февраля

"Шахтер" (Украина) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

Первый матч - 2:0

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Витао, Кривцов, Додо, Майкон, Патрик, Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Корниенко, Болбат, Судаков, Коноплянка, Бондарь, Мудрик, Фернанду.

"Маккаби": Тененбаум, Жеральдеш, Эрнандес, Тиби, Саборит, Перетц, Гласер, Голаса, Озез, Пешич, Бен-Хаим.

Запасные: Даниэль Перетц, Балтакса, Блэкмен, Шехтер, Битон, Йейни, Рикан, Давидзаде, Альмог, Кандиль, Пивен, Герреро

Начало в 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 1"

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