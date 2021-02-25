"Шахтер" - "Маккаби": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы
25 февраля, 2021, 11:40
Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекерские конторы предлагают на победу "Шахтера" коэффициент 1.70, на ничью дают 3.60, а на выигрыш израильтян - 5.50.
По мнению букмекеров, чемпионы Украины уже гарантировали себе место в 1/8 финала, эксперты дают на выход команды Луиша Каштру в следующий раунд 1.01. В том, что "Маккаби" продолжит борьбу в турнире конторы не верят - 11.00.
Ответный матч 1/16 финала между "Шахтером" и "Маккаби" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55. В первой игре в Тель-Авиве победил "Шахтер" - 2: 0.
- Напомним, 18 февраля донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2: 0 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти