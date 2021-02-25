"Шахтер" - "Маккаби": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы

25 февраля, 2021, 11:40

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы предлагают на победу "Шахтера" коэффициент 1.70, на ничью дают 3.60, а на выигрыш израильтян - 5.50.

По мнению букмекеров, чемпионы Украины уже гарантировали себе место в 1/8 финала, эксперты дают на выход команды Луиша Каштру в следующий раунд 1.01. В том, что "Маккаби" продолжит борьбу в турнире конторы не верят - 11.00.

Ответный матч 1/16 финала между "Шахтером" и "Маккаби" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55. В первой игре в Тель-Авиве победил "Шахтер" - 2: 0.

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