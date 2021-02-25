"Брюгге" - "Динамо": определились составы команд на решающий матч Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
В ответной игре букмекеры предлагают на победу "Брюгге" коэффициент 2.05, на ничью дают 3.40, а на выигрыш киевлян - 3.75.
Выход бельгийцев в следующий раунд оценивается в 1.53. На то, что в 1/8 финала попадут динамовцы дают 2.35.
Матч "Брюгге" - "Динамо" начнется сегодня в Бельгии в 22:00. В первой игре в Киеве была зафиксирована ничья 1:1.
Лига Европы
1/16 финала
25 февраля
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)
Первый матч - 1: 1
Брюгге, стадион "Ян Брейдель"
"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Родриго, Цыганков, Беседин.
Запасные: Бойко, Нещерет, Караваев, Сидклей, Тимчик, Шапаренко, Андриевский, де Пена, Леднев, Дуелунд, Ванат, Супряга.
"Брюгге": Миньйоле, Рикка, Мехелен, Коссуну, Мата, Баланта, Соболь, ван ден Кейбус, Вормер, Дирар, Дост.
Запасные: Хорват, Шинтон, Фофана, Окереке, Баджи, ван дер Бремпт, де Кейпер, Фуакаля, Энгелс, Сервэ
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD 1"
- Напомним, 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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