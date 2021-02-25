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Espreso.tvСпорт"Брюгге" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

"Брюгге" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы


фото: Getty Images
Букмекеры считают бельгийский "Брюгге" фаворитом в ответном матче 1/6 финала Лиги Европы против "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ответной игре букмекеры предлагают на победу "Брюгге" коэффициент 2.05, на ничью дают 3.40, а на выигрыш киевлян - 3.75.

Выход бельгийцев в следующий раунд оценивается в 1.53. На то, что в 1/8 финала попадут динамовцы дают 2.35.

Матч "Брюгге" - "Динамо" начнется сегодня в Бельгии в 22:00. В первой игре в Киеве была зафиксирована ничья 1: 1.

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