"Брюгге" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

25 февраля, 2021, 13:15

Букмекеры считают бельгийский "Брюгге" фаворитом в ответном матче 1/6 финала Лиги Европы против "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В ответной игре букмекеры предлагают на победу "Брюгге" коэффициент 2.05, на ничью дают 3.40, а на выигрыш киевлян - 3.75.

Выход бельгийцев в следующий раунд оценивается в 1.53. На то, что в 1/8 финала попадут динамовцы дают 2.35.

Матч "Брюгге" - "Динамо" начнется сегодня в Бельгии в 22:00. В первой игре в Киеве была зафиксирована ничья 1: 1.

Напомним, 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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