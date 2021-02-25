"Брюгге" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
25 февраля, 2021, 13:15
Букмекеры считают бельгийский "Брюгге" фаворитом в ответном матче 1/6 финала Лиги Европы против "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В ответной игре букмекеры предлагают на победу "Брюгге" коэффициент 2.05, на ничью дают 3.40, а на выигрыш киевлян - 3.75.
Выход бельгийцев в следующий раунд оценивается в 1.53. На то, что в 1/8 финала попадут динамовцы дают 2.35.
Матч "Брюгге" - "Динамо" начнется сегодня в Бельгии в 22:00. В первой игре в Киеве была зафиксирована ничья 1: 1.
- Напомним, 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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