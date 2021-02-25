Пожар в блиндаже 20 февраля: названы имена трех погибших солдат

25 февраля, 2021, 12:11

20 февраля от пожара в блиндаже погибли старший солдат Иван Лебедь, командир боевой машины Василий Килюшик и наводчик Михаил Капран

Об этом говорится в материале " Цензор.нет ".

Три военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже. Двое сгорели, а один умер от ран в Харьковском госпитале.

20 февраля от пожара в блиндаже на позициях 58-й отдельной мотопехотной бригады, погибли:

Николай Иванович Лебедь, старший солдат, военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й ОМПБр, житель города Кременчуг Полтавской области. Дата прощание будет определена после получения результатов ДНК-экспертизы.

Василий Олегович Килюшик, житель города Вараш Ровенской области, командир боевой машины 2-го взвода 2-й роты 16-го ОМПБ 58-й ОМПБр. Дата прощание будет определена после получения результатов ДНК-экспертизы.

Михаил Владимирович Капран (умер от ожогов в Харьковском ожоговом центре 22 февраля), житель города Лебедин Сумской области, солдат, наводчик 16-го ОМПБ 58-й ОМПБр. Мужчину похоронили 24 февраля в родном городе.

Напомним, 22 февраля на вопрос журналистов, почему штаб ООС не сказал о гибели в ночь с 19 на 20 февраля двух и ранении одного бойца из-за пожара в блиндаже на линии соприкосновения, головнокомандував ВСУ Руслан Хомчак ответил, что огонь до сих пор не погасили, и к солдатам не добрались

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