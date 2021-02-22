Воздерживаемся от каких-либо объявлений, пока не погасят блиндаж, - Хомчак о вероятной гибели военных в ООС

22 февраля, 2021, 16:28

По словам главнокомандующего, официальную информацию о гибели военных дадут тогда, когда доберутся до погибших

Об этом начальник Генерального штаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

Журналист спросил генерала Хомчака, почему скрывают информацию о двух погибших и одном раненом при пожаре в блиндаже на линии соприкосновения.

"Если вы имеете в виду тех (солдат, - ред.), которые в результате пожара (погибли - ред.), вот ... Когда будут погибшие, тогда будет сообщение, потому что сейчас еще тушат эти углубленные блиндажи, просто так туда не добраться. Мы, например, воздерживаемся от того, чтобы говорить что-либо в эфир", - отметил Руслан Хомчак.

Главнокомандующий отметил, что невозможно скрывать никакие потери, ведь у каждого погибшего есть знакомые и родственники.

"Я хотел бы, чтоб вообще инсинуаций не было, что кто-то скрывает какие-то потери", - добавил он.

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