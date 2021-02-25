Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности третьей дозы вакцины
25 февраля, 2021, 23:06
Разработчики Pfizer и BioNTech начали изучать эффективность третьей дозы COVID-вакцины
Об этом говорится на сайте компании Pfizer .
Проверка осуществляется с целью оценки безопасности и эффективности приобретенного иммунитета после введения третьей дозы против уже распространенных и потенциальных новых штаммов коронавируса. В испытании примут участие не менее 144 человек. Сообщается, что будет две возрастные группы - от 18 до 55 лет и от 65 до 85 лет.
Этим людям будут вводить третью дозу вакцины и проверять их состояние при введении медицинского средства, а также через определенное время после вакцинации.
- Напомним, что Moderna ожидает $18,4 млрд выручки от продажи своей вакцины в 2021 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти