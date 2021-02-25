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Espreso.tvМирPfizer и BioNTech проведут испытания эффективности третьей дозы вакцины

Pfizer и BioNTech проведут испытания эффективности третьей дозы вакцины

Разработчики Pfizer и BioNTech начали изучать эффективность третьей дозы COVID-вакцины

Об этом говорится на сайте компании Pfizer .

Проверка осуществляется с целью оценки безопасности и эффективности приобретенного иммунитета после введения третьей дозы против уже распространенных и потенциальных новых штаммов коронавируса. В испытании примут участие не менее 144 человек. Сообщается, что будет две возрастные группы - от 18 до 55 лет и от 65 до 85 лет.

Этим людям будут вводить третью дозу вакцины и проверять их состояние при введении медицинского средства, а также через определенное время после вакцинации.

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