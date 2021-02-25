Moderna ожидает $18,4 млрд выручки от продажи COVID-вакцины в 2021 году
25 февраля, 2021, 19:19
Компания Moderna ожидает $18,4 млрд выручки от продажи своей вакцины в 2021 году
Об этом сообщает Reuters .
"Moderna и Pfizer Inc - единственные производители лекарств, чьи вакцины были разрешены для экстренного использования против COVID-19 в США", - говорится в сообщении.
Компания Pfizer Inc заявила ранее, что ждет рекордных продаж вакцины против коронавируса, которую она производит с немецким партнером BioNTech. Компания ожидает, что 2021 году выручка составит около $15 млрд.
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