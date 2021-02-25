Отказался говорить на украинском: в Черкассах секретарь горсовета синхронно переводил с русского выступление депутата от ОПЗЖ

25 февраля, 2021, 15:42

В Черкассах депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Александр Замирайло отказался во время произнесения обращения с трибуны переходить на украинский. Его начал синхронно переводить секретарь горсовета Юрий Тренкин

Об этом сообщает местное издание Про все.

Замирайлов вышел к трибуне и начал зачитывать обращение политсилы на русском. Его попросили перейти на украинский, однако он отказался.

Отмечается, чтобы избежать толкотни и столкновений, депутата от ОПЗЖ окружила полиция.

В свою очередь секретарь городского совета Юрий Тренкин начал синхронно переводить депутата до конца выступления.

Напомним, ранее подобная ситуация произошла в Николаеве. Там мэр Александр Сенкевич синхронно переводил на украинский язык выступление депутата от ОПЗЖ, который говорил по-русски во время сессии горсовета.

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