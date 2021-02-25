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Espreso.tvОбществоОккупационный "глава Крыму" Аксенов отреагировал на подозрение от прокуратуры АРК

Оккупационный "глава Крыму" Аксенов отреагировал на подозрение от прокуратуры АРК


фото: atr
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию Прокуратуры АРК и Севастополя об объявлении ему и крымскому "спикеру" Владимиру Константинову подозрения в нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщают Крим.Реалии .

"Похоже, шальные украинские чиновники демонстративно соревнуются в степени маразма за счет налогоплательщиков. Мы никакой войны с Украиной не ведем, она идет только в головах и в кабинетах этих персонажей", - отреагировал Аксенов.

Он добавил заявил, что "в Крыму мир и согласие".

  • Прокуратура сообщила руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму Сергею Аксенову и Владимиру Константинову о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны.
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