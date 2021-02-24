"Главе Крыма" Аксенову и Константинову сообщили новое подозрение

24 февраля, 2021, 19:21

Прокуратура сообщила руководителям оккупационной администрации РФ в Крыму Сергею Аксенову и Владимиру Константинову о подозрениях в нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщил руководитель прокуратуры АРК Игорь Поночовный, передает пресс служба .

"Сообщено о подозрениях оккупационным "главе Совета министров Республики Крым" (на момент совершения преступления) и "голове Государственного Совета Республики Крым" в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества, находящегося на территории оккупированного полуострова по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет ", - говорится в сообщении.

В частности речь идет о передаче в федеральную или "республиканскую" собственность имущества Государственного концерна "Массандра", "Международного детского центра Артек", и государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

"Учитывая то, что основная цель деятельности органов прокуратуры - установить виновных в совершении преступления и обеспечить выполнение принципа неотвратимости наказания, мы объединяем как национальный, так и международный уголовно-правовые механизмы, в том числе, обращение в Офис прокурора Международного уголовного суда. В частности, наше первое сообщение к МКС касалось именно широкомасштабного уничтожения и присвоения имущества, что не оправдано военной необходимостью. В нем говорилось также о все собранных фактах так называемой "национализации" государственного имущества Украины оккупационной администрацией Российской Федерации в Крыму. В 2020 году мы направили еще одно информационное сообщение , в котором зафиксированы факты захвата частного имущества 3952 граждан Украины, право собственности которых было возбуждено ", - сказал Поночовный.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb