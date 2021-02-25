Офис президента и представители "Слуги народа" периодически предлагают "Голосу" объединиться в коалицию, - Рудик

25 февраля, 2021, 09:47

Об этом заявила сама Рудик в интервью Интерфаксу-Украина .

"Со мной циклически кто ведет переговоры, чтобы мы присоединились (к коалиции, - ред.). Время от времени на меня выходят представители или Офиса (президента, - ред.), или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия ", - рассказала нардеп.

Она подчеркнула, что "Голос" всегда поддерживает действия власти, которые "являются правильными для страны".

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Рудик обратила внимание на последние шаги президента Владимира Зеленского, которые вызывают у команды "Голоса" "большие надежды". (Речь идет о двух последних решений СНБО относительно Медведчука и его каналов, - ред.)

"Это действительно системные, проукраинские, государственные шаги, которые мы поддерживаем, и я искренне рада, что он их делает. Когда мы видим такие шаги, то говорим:" О, возможно, с этого что-то получится! ". Но посмотрим, какими будут следующие, потому что это должны быть не два-три случайные государственные решения, а результат определенного плана. Тогда и будем говорить ", - отметила она.

На вопрос, какие должности в правительстве могли бы занять представители "Голоса" в случае вхождения в коалицию, Рудик ответила: "Если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить запланированные реформы, то мы готовы взяться за это и делать".