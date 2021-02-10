Порошенко готов возглавить правительство, но для этого нужны внеочередные выборы - Турчинов

10 февраля, 2021, 14:17

Бывший исполняющий обязанности президента и премьер-министра Украины, экс-спикер Верховной Рады Александр Турчинов допустил назначение Петра Порошенко на должность главы правительства в случае досрочных парламентских выборов

Об этом экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал в интервью украинской службе ВВС.

Турчинов заявил, что Петр Порошенко "достаточно подготовлен" для того, чтобы возглавить новое правительство, но для этого нужны досрочные парламентские выборы.

"Далее будем исправлять то, что они сделали. Я хочу, чтобы не было повторения 2014 года, когда система уже была полностью неуправляемой, страна была на грани катастрофы, была полноценная война. Именно поэтому я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения (в нынешней власти, - ред.), чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть", - пояснил он.

В то же время политик утвердительно ответил на вопрос о возможности войти в коалицию с партией "Слуга народа" в будущем созыве Верховной Рады.

"Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть, в частности, в "Европейской солидарности", с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов ", - отметил руководитель штаба "ЕС".

Также в интервью коснулись того, как в Украине воспринимать российского политзаключенного и лидера оппозиции Алексея Навального. По мнению Турчинов Навальный - не друг Украины.

"Не думаю, что Навальный - большой друг Украины. Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина. И ослабление и свержение этого режима в любом формате в интересах Украины", - пояснил экс-секретарь Совбеза", - объяснил свое видение Александр Турчинов.

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