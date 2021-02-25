Навальному присудили премию Женевского форума по правам человека

25 февраля, 2021, 17:11

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному присудили премию мужества Женевского форума по правам человека и демократии

Об этом говорится в письме, которое получил руководитель штабов оппозиционера Леонид Волков, сообщает русская служба Радио Свобода.

Вручение премии состоится в июне этого года. Женевский форум по правам человека проводится с 2009 года во время заседания Совета ООН по правам человека.

В письме организаторов форума говорится, что Навальный "был выбран за то, что вдохновляет мир своим выдающимся мужеством в борьбе за справедливость и гражданские права". Организаторы форума выразили надежду на то, что Навального вскоре освободят и он сможет получить награду лично, а также "дать видеоинтервью перед вручением".

Если Навальный будет находиться в заключении, организаторы планируют пригласить на вручение премии "кого-либо из членов его семьи".

Женевский форум по правам человека проходит ежегодно, с 2009 года, накануне заседания Совета ООН по правам человека. Форум организуют 25 правозащитных неправительственных организаций, также ежегодно вручают премию в области защиты прав женщин. В 2018 году лауреатом Премии мужества стал оппозиционер Владимир Кара-Мурза.

2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

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