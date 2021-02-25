На 360 градусов: NASA показало панорамный снимок Марса

25 февраля, 2021, 11:37

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало панорамную фотографию в 360 градусов с Марса, которую сделал марсоход Perseverance

Об этом говорится в пресс-релизе NASA.

Панорамный снимок был сделан благодаря 142 отдельным фото.

Фотографии сделаны с помощью навигационной камеры Mastcam-Z. Она расположена на вершине космического работа Perseverance.

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Отмечается, что камеры помогут ученым оценить геологию и атмосферные условия кратера Джезеро, а также определить, какие камни можно будет собрать для возвращения на Землю в будущем.

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