На 360 градусов: NASA показало панорамный снимок Марса
25 февраля, 2021, 11:37
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало панорамную фотографию в 360 градусов с Марса, которую сделал марсоход Perseverance
Об этом говорится в пресс-релизе NASA.
Панорамный снимок был сделан благодаря 142 отдельным фото.
Фотографии сделаны с помощью навигационной камеры Mastcam-Z. Она расположена на вершине космического работа Perseverance.
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Отмечается, что камеры помогут ученым оценить геологию и атмосферные условия кратера Джезеро, а также определить, какие камни можно будет собрать для возвращения на Землю в будущем.
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