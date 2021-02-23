Как звучит Марс: NASA предлагает послушать запись с поверхности планеты
Об этом сообщается в твиттер-аккаунте, который ведут от имени ровера Perseverance.
"Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов", - говорится в твите.
На записи можно услышать тихий треск и гул, вероятно, от порывов ветра.
Now that you've seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP #CountdownToMars- NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021
Ранее Perseverance прислал на Землю свое первое видео с Красной планеты.
18 февраля американская космическая орбитальная станция Perseverance доставила на орбиту Марса уникальный экспериментальный прибор - "MOXIE" Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсианский кислород, аббревиатура ISRU означает "In situ", то есть кислород, продуцируемый "на месте"), который впервые попытается получить кислород из атмосферы другой планеты.
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