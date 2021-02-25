Месси озадачил голкипера соперников неожиданной просьбой после матча

25 февраля, 2021, 12:44

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси попросил свитер в голкипера "Эльче" Эдгара Бадии после матча чемпионата Испании

Об этом сообщает ESPN FC в twitter.

Лионель Месси сделал в ворота "Эльче" дубль в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании. После игры он удивил голкипера соперников Эдгара Бади, когда подошел к нему и попросил свитер в обмен на свою футболку.

Дубль Месси помог "Барселоне" победить "Эльче" 3: 0.

Каталонцы идут в чемпионате Испании третьими и отстают от лидера - "Атлетико" - на 5 очков.

Elche's goalkeeper could not believe it when Lionel Messi asked him for his shirt in return pic.twitter.com/DRHcvH5J9w - ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2021

Напомним, 24 февраля в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Эльче" со счетом 3: 0 .

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