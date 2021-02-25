Месси озадачил голкипера соперников неожиданной просьбой после матча
25 февраля, 2021, 12:44
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси попросил свитер в голкипера "Эльче" Эдгара Бадии после матча чемпионата Испании
Об этом сообщает ESPN FC в twitter.
Лионель Месси сделал в ворота "Эльче" дубль в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании. После игры он удивил голкипера соперников Эдгара Бади, когда подошел к нему и попросил свитер в обмен на свою футболку.
Дубль Месси помог "Барселоне" победить "Эльче" 3: 0.
Каталонцы идут в чемпионате Испании третьими и отстают от лидера - "Атлетико" - на 5 очков.
Elche's goalkeeper could not believe it when Lionel Messi asked him for his shirt in return pic.twitter.com/DRHcvH5J9w- ESPN FC (@ESPNFC) February 24, 2021
- Напомним, 24 февраля в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Эльче" со счетом 3: 0 .
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