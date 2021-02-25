Фьюри сообщил плохие новости о супербое с Джошуа

25 февраля, 2021, 09:37

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что переговоры с его соотечественником Энтони Джошуа о бое за титул абсолютного чемпиона мира плохо продвигаются

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Фьюри, Джошуа избегает поединка с ним, а переговоры об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира находятся на той же стадии, что и год назад.

"Я не настроен оптимистично по этому поводу. Не думаю, что Энтони хочет поединка, потому что он в любом случае проиграет. У них был целый год, чтобы попытаться сделать наш бой. Такие факты. И на сегодня мы не продвинулись дальше , чем это было год назад ", - сказал Фьюри.

Вместе с тем он выразил убеждение, что его встреча с Джошуа ране или поздно произойдет.

"К тому времени, когда я снова буду драться, возможно, в июне, пройдет уже полтора года вне ринга. Это явно не идеально для подготовки к супербоя. В любом случае, если поединке не будет летом, то он все равно рано или поздно произойдет ", - добавил Фьюри.

24 февраля Джошуа заявил, что рассчитывает провести бой против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в июне.

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