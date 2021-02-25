Джошуа отреагировал на обвинения Фьюри в желании сорвать бой
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Джошуа, несмотря на заявление Фьюри, что переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона мира за год не сдвинулись с места, боксеры близки к подписанию контракта.
"Мы работаем над июнем как ориентировочной датой. Если Тайсон настроен серьезно, а я думаю, что это так, он знает где найти босса. Я готов. Я действительно с нетерпением жду поединок - все, что я хочу делать, это драться", - заверил Джошуа.
Он добавил, что ему безразлично, где состоится бой.
"Любой вариант. Домашнее поле, Ближний Восток, мой сад за домом, ваш сад. Я просто готов к бою. Я хочу этот пояс. Я хочу посоревноваться с Фьюри, поэтому все варианты открыты для меня", - заверил Джошуа , который владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 24 февраля Тайсон Фьюри заявил, что переговоры с его соотечественником Энтони Джошуа о бое за титул абсолютного чемпиона мира плохо продвигаются .
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