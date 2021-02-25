Джошуа отреагировал на обвинения Фьюри в желании сорвать бой

25 февраля, 2021, 12:12

Британский тяжеловес Джошуа заявил, что несмотря на заявления Тайсона Фьюри, переговоры об организации их поединка продвигаются хорошо

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам Джошуа, несмотря на заявление Фьюри, что переговоры о бое за титул абсолютного чемпиона мира за год не сдвинулись с места, боксеры близки к подписанию контракта.

"Мы работаем над июнем как ориентировочной датой. Если Тайсон настроен серьезно, а я думаю, что это так, он знает где найти босса. Я готов. Я действительно с нетерпением жду поединок - все, что я хочу делать, это драться", - заверил Джошуа.

Он добавил, что ему безразлично, где состоится бой.

"Любой вариант. Домашнее поле, Ближний Восток, мой сад за домом, ваш сад. Я просто готов к бою. Я хочу этот пояс. Я хочу посоревноваться с Фьюри, поэтому все варианты открыты для меня", - заверил Джошуа , который владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 24 февраля Тайсон Фьюри заявил, что переговоры с его соотечественником Энтони Джошуа о бое за титул абсолютного чемпиона мира плохо продвигаются .

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