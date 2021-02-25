 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортАмериканский спринтер побил мировой рекорд, который держался 27 лет

Американский спринтер побил мировой рекорд, который держался 27 лет


фото: Getty Images
Американский легкоатлет Грант Холлоуэй установил новый мировой рекорд на дистанции 60 м с барьерами

Об этом сообщает Еспресо.TV .

24 февраля в Мадриде на турнире серии World Indoor Tour Холлоуэй преодолел дистанцию за 7,29 сек.

Предыдущий рекорд продержался 27 лет и принадлежал британцу Колину Джексону, который 6 марта 1994 года в немецком Зиндельфингене пробег 60 м с барьерами за 7,30 сек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 февраля, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать