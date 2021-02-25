Американский спринтер побил мировой рекорд, который держался 27 лет

25 февраля, 2021, 10:35

Американский легкоатлет Грант Холлоуэй установил новый мировой рекорд на дистанции 60 м с барьерами

Об этом сообщает Еспресо.TV .

24 февраля в Мадриде на турнире серии World Indoor Tour Холлоуэй преодолел дистанцию за 7,29 сек.

Предыдущий рекорд продержался 27 лет и принадлежал британцу Колину Джексону, который 6 марта 1994 года в немецком Зиндельфингене пробег 60 м с барьерами за 7,30 сек.

Напомним, 25 января американец Райан Краузер, установил новый мировой рекорд в толкании ядра в помещении.

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