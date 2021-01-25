В США побили мировой рекорд в толкании ядра, который держался 32 года. Видео

25 января, 2021, 16:09

Олимпийский чемпион Райан Краузер, установил новый мировой рекорд в толкании ядра в помещении

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на World Athletics y twitter.

На соревнованиях в Фейетвилле (США) 28-летний Райан Краузер толкнул ядро на 22,82 метра. Американец превзошел достижение Рэнди Барнса, которое он установил в 1989 году, на 16 сантиметров. Рекорд Барнса продержался более 32 лет.

"Это достаточно хорошее начало 2021-го года. Было сложно преодолеть этот путь из-за большой конкуренции. Я очень нервничал при первом броске, но у меня было много энергии. Я чувствовал, что смогу достичь чего-то большего", - сказал Краузер.

28-летний Райан Краузер является олимпийским чемпионом-2014 по толканию ядра. Трижды победил на чемпионате США. Брал "серебро" чемпионата мира-2019 в Дохе.

World Athletics (@WorldAthletics) January 24, 2021