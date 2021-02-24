В музее Новоград-Волынского представлена уникальная ЗD-фигура Леси Украинки
24 февраля, 2021, 22:35
В литературно-мемориальном музее Новоград-Волынского представлена уникальная ЗD-фигура Леси Украинки
Об этом в Facebook сообщает Новоград-Волынский городской совет.
"25 февраля, в день 150-летия со дня рождения Леси Украинки, в Новоград-Волынском литературно-мемориальном музее Леси Украинки будут представлены ЗD-экспонат фигуры выдающейся землячки. Уникальный экспонат изготовлен по новейшим технологиям с использованием киберкожи, что в деталях изображает Лесю Украинку" , - говорится в сообщении.
Экспонат передал Музей становления украинской нации.
Его будут экспонировать в течение дня 25 февраля. Вход в музей будет бесплатным, как и возможность сфотографироваться с Лесей Украинкой.
- Напомним, что 25 февраля отмечают 150-летие Леси Украинки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти