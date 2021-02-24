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Espreso.tvОбществоВ музее Новоград-Волынского представлена уникальная ЗD-фигура Леси Украинки

В музее Новоград-Волынского представлена уникальная ЗD-фигура Леси Украинки

В литературно-мемориальном музее Новоград-Волынского представлена уникальная ЗD-фигура Леси Украинки

Об этом в Facebook сообщает Новоград-Волынский городской совет.

"25 февраля, в день 150-летия со дня рождения Леси Украинки, в Новоград-Волынском литературно-мемориальном музее Леси Украинки будут представлены ЗD-экспонат фигуры выдающейся землячки. Уникальный экспонат изготовлен по новейшим технологиям с использованием киберкожи, что в деталях изображает Лесю Украинку" , - говорится в сообщении.

Экспонат передал Музей становления украинской нации.

Его будут экспонировать в течение дня 25 февраля. Вход в музей будет бесплатным, как и возможность сфотографироваться с Лесей Украинкой.

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