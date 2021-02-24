В музее Новоград-Волынского представлена уникальная ЗD-фигура Леси Украинки

24 февраля, 2021, 22:35

В литературно-мемориальном музее Новоград-Волынского представлена уникальная ЗD-фигура Леси Украинки

Об этом в Facebook сообщает Новоград-Волынский городской совет.

"25 февраля, в день 150-летия со дня рождения Леси Украинки, в Новоград-Волынском литературно-мемориальном музее Леси Украинки будут представлены ЗD-экспонат фигуры выдающейся землячки. Уникальный экспонат изготовлен по новейшим технологиям с использованием киберкожи, что в деталях изображает Лесю Украинку" , - говорится в сообщении.