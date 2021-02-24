"Сверните свою тряпку": на заседании Харьковского горсовета подрались депутаты партии Шария и активисты

24 февраля, 2021, 17:20

Во время заседания Харьковского городского совета произошла стычка между депутатами "Партии Шария" и активистами

Об этом сообщает Depo.Харкив .

На заседании Харьковского городского совета во время рассмотрения "разного" предоставили слово представителю "Партии Шария" Никите Роженко.

Отмечается, что вместе с Роженко, который вышел к трибуне, в президиум подошли его однопартийцы и попытались развернуть плакат с надписью "Стоп политическим репрессиям" с фото нардепа Анатолия Шария.

Так, к депутатам подошли активисты и призвали депутатов "свернуть свою тряпку".

В результате чего между депутатами и активистами произошло столкновение.

В свою очередь секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов призвал полицейских разнять схватку.

Впоследствии, конфликт завершился, депутаты вернулись на свои места. Один из представителей фракции "Партии Шария" заявил, что депутаты будут обращаться в полицию с заявлением о нападении.

Напомним, в Харькове депутат городского совета от партии ОПЗЖ Андрей Лесик отказался выступать на украинском языке и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот.

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