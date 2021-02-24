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Espreso.tvОбществоВ Харькове депутат горсовета от ОПЗЖ Лесик назвал Революцию Достоинства "вооруженным госпереворотом", его выгнали с трибуны. ВИДЕО

В Харькове депутат горсовета от ОПЗЖ Лесик назвал Революцию Достоинства "вооруженным госпереворотом", его выгнали с трибуны. ВИДЕО


фото: kharkov_now
В Харькове депутат городского совета от партии ОПЗЖ Андрей Лесик отказался выступать на украинском языке и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот

Об этом сообщает Depo.Харкив.

Лесик начал речь на русском языке. Некоторые депутаты и представители общественных организаций потребовали, чтобы он выступал на украинском языке. Тот отказался.

Во время выступления Лесик заявил, что "в стране несколько лет назад произошел вооруженный государственный переворот, при этом никто за это не наказан". После этих слов к трибуне подошли ряд депутатов и активистов и оттолкнули Лесика от трибуны. Граждане скандировали "Чемодан - вокзал - Россия".

И.о мэра Игорь Терехов остановил выступление депутата.

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