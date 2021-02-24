"ЕС" обжалует переименование проспекта Григоренко на Жукова в Харькове

24 февраля, 2021, 14:19

"Европейская Солидарность" будет оспаривать решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко на Жукова

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз в Facebook.

"Европейская Солидарность" подает административный иск о признании противоправным и отмене решения Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова", - отмечает Фриз.

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