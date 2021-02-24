В Харькове третий раз переименовали проспект Григоренко в честь Жукова

24 февраля, 2021, 12:47

Харьковский горсовет снова переименовали проспект Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова

Об этом сообщает Depo.Харкив.

Депутат Дмитрий Булах обратился к депутатам и напомнил, что суды уже дважды отменяли решения совета о переименовании проспекта Григоренко в честь Жукова.

В ответ на это и.о. мэра Игорь Терехов заявил, что память Жукова - "святой долг". Он сказал: "Будем, значит, принимать решение 10 раз".

За решение проголосовали 57 депутатов, против - 16 депутатов, воздержались - 6 депутатов.

Этим же решением депутаты приняли решение обратиться в Кассационный суд для обжалования решения судов об отмене переименования проспекта.

Напомним, в ноябре 2019 года Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко на проспект им. советского маршала Георгия Жукова

18 декабря стало известно, что Харьковский городской совет обжаловал в Верховном суде переименование проспекта.

22 января 2020 года мэр Харькова Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Георгия Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко.

В Харькове снова переименовали проспект Григоренко на Жукова.

18 июня 2020 года Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени Жукова

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд отказал Харьковскому городскому совету в удовлетворении апелляции по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова