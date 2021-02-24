"Чувствую себя прекрасно": первый вакцинированный от COVID-19 в Украине поделился впечатлениями
24 февраля, 2021, 16:13
Врач-реаниматолог Евгений Горенко, которому первому в Украине сделали прививку от COVID-19, после вакцинации чувствует себя хорошо
Об этом он сообщил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV .
"Чувствую себя прекрасно, сейчас находимся на своем рабочем месте, занимаемся COVID- больными, которые у нас в реанимации", - сказал Горенко.
Также он рассказал о причинах, почему согласился на вакцинацию.
"Вакцинироваться или нет - это сугубо выбор каждого. Я думаю, чтобы нам удалось хотя бы немного снизить ситуацию с коронавирусом, которая сейчас есть, должно провакцинироваться как минимум 70% населения", - сказал Горенко.
- Так, Черкасская область стала первой областью, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
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