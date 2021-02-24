Путин: против России готовят провокации, чтобы "ослабить ее и поставить под внешний контроль"

24 февраля, 2021, 15:20

Против Российской Федерации якобы готовятся провокации, связанные с борьбой против COVID

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

"Против нас ведется целенаправленная информационная кампания по безапелляционным и бездоказательным обвинениям по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотические теории заговора. Поставить, например, под сомнение наши достижения в медицине, в борьбе с коронавирусом" , - заявил Путин на заседании коллегии ФСБ.

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По его словам, многие страны готовы сотрудничать с Россией.

"Тем не менее, вы знаете, очень много попыток делается - спасибо за информацию, которую вы передаете политическому руководству страны - по поводу того, что планируются некоторые провокации в этой сфере", - подчеркнул Путин.

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Кроме того, по его словам, Россию якобы по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль. При этом речь идет "о последовательной и довольно агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, (чтобы, - ред.) в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как это мы видим, знаем это происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве ", - подчеркнул Путин.